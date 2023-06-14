سمير: اتخذنا إجراءات لدعم الصناعة المحلية وتخفيف حدة الأزمة العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على أن مصر لا تتوانى عن بذل ما في وسعها للنهوض بالاقتصاد وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية والتصديرية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس في القرارات التي تتخذها الدولة باستمرار للتيسير على جموع المستثمرين والمصنعين والشركات الناشئة، بحسب بيان من الوزارة أمس.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار معظم السلع خاصة المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وحدوث تباطؤ في حركة التجارة الدولية وارتفاع أسعار الوقود.

جاء ذلك خلال افتتاح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة الثامنة لقمة مصر للأفضل التي تقام تحت عنوان "كسر التحدي وتحقيق النجاح...قوة في عصر التغيرات العالمية".

وشارك في الافتتاح الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومحمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عمرو عبد الوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودينا عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة أموال الغد وأمين عام القمة، إلى جانب لفيف من المسؤولين التنفيذيين بالشركات المحلية والدولية والبنوك العاملة بالسوق المصري، وقادة الاقتصاد ومتخذي القرار، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين.

وقال الوزير إن وزارة التجارة والصناعة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الاقتصادية بتوجيه من القيادة السياسية لدعم الصناعة المحلية ومساندتها بإجراءات وقرارات عاجلة للمساهمة في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق.

وأكد الوزير في هذا الإطار أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الصناعية، لافتاً إلى الدور المحوري للقطاع الخاص خلال الأزمات المتلاحقة الذي تمثل في توفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال أزمة كورونا أو في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وهو ما ساهم في الحفاظ على معدلات إنتاجية المصانع فضلاً عن حرصه على الإبقاء على العمالة في أحلك الظروف الاقتصادية.

وفي ختام الفعاليات قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بتكريم مجموعة الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية ومنظمات الأعمال وشركاء النجاح ممن ساهموا في دعم معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2022، حيث تم تكريم أفضل 100 شركة في السوق المصري من حيث الأداء، وجوائز لأفضل الشركات الناشئة، وجوائز نوعية في مجالات متنوعة تشمل القطاع العقاري والتكنولوجي والاستدامة، وفي مجال التأثير الاقتصادي على منصات التواصل الاجتماعي

وكرم الوزير ومنح جوائز إنجاز لعدد من الشخصيات المؤثرة في القطاعات الاقتصادية والمالية ومنظمات الأعمال، والذين حققوا نجاحات كبيرة خلال العام، وتمكنوا من إدارة مؤسساتهم بكفاءة للوصول إلى مستويات عالية من الإنجاز، من بينهم محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عمرو عبد الوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتضمنت الجوائز والتكريمات أيضاً تكريم 4 مؤسسات بجائزة طلعت حرب التي تطلقها القمة لأول مرة بالتعاون مع بنك مصر، لتكون امتدادا لفلسفة المصرفي الوطني طلعت حرب، الذي وثق في قدرة مصر ومقوماتها في استحداث تجربة صناعية قوية على كافة المستويات رغم الأزمات والتحديات.