ارتفاع أسعار الفول واللحوم والجبن الرومي بالأسواق اليوم الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول والعدس المعبأ واللحوم والدواجن الطازجة وزيت الذرة والأرز السائب والجبن الرومي، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.54 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 38.57 جنيه، بارتقاع 2.32 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.53 جنيه، بانخفاض 27 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.31 جنيه، بانخفاض 30 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 20.35 جنيه، بارتفاع 8 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.05 جنيه، بارتفاع 16 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 48.23 جنيه، بارتفاع 1.77 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 75 جنيها، بارتفاع 1.06 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة) : 4.26 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 317.92 جنيه، بارتفاع 9.34 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.69 جنيه، بارتفاع 1.15 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.14 جنيه، بارتفاع 1.61 جنيه.

كيلو الفول السائب: 36.33 جنيه، بارتفاع 1.89 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 90.41 جنيه، بارتفاع 32 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 181.42 جنيه، بارتفاع 5.03 جنيه

لتر اللبن السائب: 19.87 جنيه، بانخفاض 52 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.82 جنيه، بارتفاع 27 قرشا.