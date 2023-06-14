تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 38228 جنيها، بتراجع 190 جنيها.
سعر طن حديد عز: 39159 جنيها، بتراجع 117 جنيها.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 1982 جنيها، بتراجع 51 جنيها.
سوق مصراوى
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