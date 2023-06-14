انخفاض البلطي وارتفاع المكرونة.. سعر السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السبيط والكاليماري والمكرونة السويسي والكابوريا والجمبري، اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار البلطي والبوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 72 و76 جنيها، بانخفاض جنيهين.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و100 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و270 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و170 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري ليتراوح بين 70 و90 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.