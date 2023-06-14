ارتفاع ورق العنب.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفاصوليا والفلفل الرومي والبامية وورق العنب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند مستوياتها أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة، وفي المقابل انخفضت أسعار البصل والفلفل الحامي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 9 جنيهات و12 جنيها، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4.5 و8.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البامية بين 22 و30 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

ورق العنب البناتي بين 20 و28 جنيها، بارتفاع جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 14 و20 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 14 و20 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها.

مشمش عمار بين 15 و25 جنيها.

البرقوق بين 15 و20 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.