تراجع قيمة تمويلات الشركات الناشئة بأفريقيا 57% في الربع الأول من 2023

كتب- علاء حجاج

أظهر تقرير لمؤسسة ماجنيت، العاملة في مجال أبحاث الاستثمار المخاطر وريادة الأعمال، تراجع التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة في أفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير، جمعت الشركات الناشئة بالقارة السمراء نحو 561 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 1.3 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع نحو 57%.

ووفقا للتقرير، بدأ تمويلات الشركات الناشئة في التراجع منذ الربع الثاني من العام الماضي، حيث انخفضت التمويلات من 1.3 مليار دولار في الربع الأول من 2022 لتصل الى 783 مليون دولار في الربع الثاني من العام نفسه، ثم انخفضت لـ 456 مليون دولار في الربع الثالث.

وبقيت على مستوى منخفض (مقارنة بأول العام) رغم ارتفاعه الطفيف مسجلة 460 مليون دولار في الربع الأخير من 2022، وواصلت الارتفاع في الربع الأول من العام الجاري رغم بقائها أيضا عند مستوى منخفض.

وقال التقرير إن عدد صفقات الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 113 صفقة مما يجعله أقل عدد صفقات ربع سنوي منذ الربع الثاني من عام 2020.

على مستوى البلدان، على الرغم من التغييرات الملحوظة في الاتجاهات خلال الربع الأول من العام ، ظل "الأربعة الكبار" هم اللاعبون المهيمنون في صفقات وتمويلات القارة السمراء.

وبحسب التقرير، تفوقت جنوب أفريقيا على نيجيريا وكينيا لتصبح ثاني أكثر المناطق تمويلًا في القارة، وحافظت مصر، بدعم من صفقة شركة حالا، على مكانتها كأفضل منطقة جغرافية تمويلاً.

وشركة حالا تمكنت من إبرام صفقة مع شركة شيميرا الإماراتية بقيمة 260 مليون دولار مقابل 20% من الشركة، وهي شركة لخدمات الإقراض في مصر لغير المتعاملين مع البنوك، تأسست عام 2018، ويقع المقر الرئيسي للشركة في القاهرة.