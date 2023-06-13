"دي دي" تطلق خدماتها بدمياط في أول توسع خارج القاهرة والإسكندرية

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة "دي دي مصر" لخدمات النقل الذكي، إطلاق خدماتها في محافظة دمياط استعدادا للانطلاق في عدد من المحافظات الأخرى.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء، تم اختيار دمياط كأول محافظة في توسعات الشركة داخليا نظرا لموقعها الجغرافي على طول نهر النيل وقربها من المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، مما يجعلها هدفًا جاذبًا للتوسع والانطلاق في عدد من المدن الأخرى داخل مصر وتوسيع قاعدة العملاء.

كانت شركة دي دي بدأت خدماتها في مصر من محافظة الإسكندرية ثم شملت محافظتي القاهرة والجيزة.

وقال يوان هاو صن، المدير العام لشركة دي دي مصر، إن الشركة اختارت محافظة دمياط لتمتعها بطلب كبير على خدمات النقل نظرًا لحجم سكانها وأنشطتها الاقتصادية التي تشهد تناميا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة في العديد من القطاعات مثل التصنيع والمنسوجات وصناعة الأثاث وهو ما تطلب بدوره زيادة في احتياجات التنقل لسكان المحافظة.

وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة استثماراتها في مصر بشكل كبير نظرا للتنامي الاقتصادي الملحوظ في مختلف القطاعات والذي انعكس على تزايد حركة التنقل بشكل حيوي، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركة لطرح خدماتها في العديد من المدن والمناطق المصرية للتوسع في قاعدة عملائها.

وتقدم شركة دي دي خدماتها لـ 587 مليون مستخدم و23 مليون سائق سنويا في 16 دولة، ومنذ انطلاق خدمات دي دي في محافظتي القاهرة والإسكندرية انضم أكثر من 7 ملايين مستخدم لمنصة الشركة بما في ذلك الركاب والشركاء السائقين، وفقا للبيان.