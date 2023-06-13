عكس التموين.. شعبة الزيوت تتوقع انخفاض الأسعار الفترة المقبلة

كتبت- دينا خالد:

توقع زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، أن تشهد أسعار الزيوت انخفاضا في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.

وقال الشافعي، لمصراوي، إن أسعار الزيوت شهدت انخفاضا في السوق العالمي، وهو ما سيؤثر على الأسعار محليا، حيث تعتمد مصر على استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج.

وأوضح أن الأسعار لم تنخفض في السوق المحلي مباشرة بعد التراجع العالمي، بسبب دورة الإنتاج وهو ما يستغرق وقتا لدراسة السوق.

وأشار الشافعي إلى أن تراجع الأسعار في السوق المحلي مرهون بمدى توافر المواد الخام ومدخلات الإنتاج وتوافر السلع وحجم المعروض منها بالأسواق.

وتأتي توقعات الشافعي على عكس ما ذكره إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، أمس الاثنين، على فضائية إم بي سي مصر، فيما يتعلق بمنتجات الزيت التي توفرها وزارة التموين للمواطنين بأسعار أقل من الزيت الحر.

وقال عشماوي، خلال مداخلته، إنه لا يتوقع انخفاض أسعار الزيوت (التي تبيعها وزارة التموين) في الفترة المقبلة بسبب التغير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الشهور الماضية والتضخم المرتفع.

وشهد سعر الجنيه تراجعا كبيرا فقد خلاله نحو نصف قيمته خلال الـ 15 شهرا الماضية، وارتفع سعر الدولار في مقابله خلال هذه الفترة بنحو 96% ليصل إلى نحو 30.94 جنيه للبيع في البنوك حاليا مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس 2022، قبل تحرك سعر العملة.

وأضاف عشماوي أن هناك انخفاضات في بعض السلع الاستراتيجية والأساسية بنسب تتراوح ما بين 2.5% إلى 3% عبر بورصات السلع العالمية.

وتستورد مصر الدولة تستورد كمية زيوت تصل إلى 97% من استهلاكها، الذي يصل إلى 4.2 مليون طن سنة، وفقا لعشماوي.

وتختلف مراحل استيراد الزيت في مصر بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط.

وذكر عشماوي أن وزارة التموين تبيع زجاجة الزيت بنحو 30 جنيهًا للمواطن وهو ما يعد أقل كثيرا من مستواها في السوق، وبالتالي من الصعب تراجع أسعار المنتجات التي تبيعها الوزارة من الزيت.

ويعمل في إنتاج زيوت الطعام بمصر 4 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للحكومة، وهي الإسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وأبو الهول للزيوت والمنظفات (الملح والصودا سابقاً)، والنيل للزيوت والمنظفات.

وتنتج هذه الشركات زيت الطعام، بما يشمل عمليات التكرير بشكل أساسي، بالإضافة إلى بعض عمليات عصر البذور الزيتية.