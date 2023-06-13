معدل التضخم السنوي في أمريكا يتباطأ إلى 4% خلال مايو
القاهرة - مصراوي:
تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو، باكثر من التوقعات، مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي غدا الأربعاء.
وأظهرت بيانات مكتب العمل الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تباطؤ معدل التضخم السنوي في أمريكا إلى 4% في مايو من 4.9% خلال شهر أبريل الماضي.
وبحسب رويترز، كانت هذه أصغر زيادة على أساس سنوي منذ مارس 2021. كما أن ذروة التضخم السنوي بلغت 9.1% في يونيو 2022، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% الشهر الماضي وزيادة 4.1% على أساس سنوي.
لكن البيانات أظهرت، تباطؤ معدل التضخم الشهري في مايو إلى 0.1% مقارنة بـ 0.4% في شهر أبريل الماضي.
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