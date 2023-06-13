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سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

04:09 م الثلاثاء 13 يونيو 2023
سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

الدولار

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر مع نهاية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

ويمكنكم متابعة أسعار العملات الأجنبية والعربية على مدار اليوم على هذه الخدمة والتي يقدمها مصراوي: أسعار العملات

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