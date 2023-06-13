إندرايف: التروسيكل ثاني أكثر وسيلة نقل شحنات شهرة وطلباً في مصر

كتب- علاء حجاج:

قالت شركة إندرايف لخدمات النقل الذكي إن دراسات حديثة أجرتها الشركة أظهرت أن التروسيكل هو ثاني أكثر وسيلة نقل استخداماً وشهرة في مصر لنقل الشحنات، حيث يمثل التروسيكل ما بين 20 و25% من إجمالي رحلات خدمة "إندرايف شحن".

وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن مصر صنفت كسوق هام وفعال لخدمة "إندرايف شحن" التي تتواجد في أكثر من 25 دولة حول العالم لهذا السبب.

ويعتبر التروسيكل من وسائل النقل الشائعة في شوارع مصر ويُستخدم لنقل مجموعة متنوعة من السلع، مثل المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية ومواد البناء والآلات الصغيرة، كما يحظى بشعبية خاصة لنقل البضائع إلى الأسواق والشركات في المناطق الصغيرة، وفقا للشركة.

وتعود شعبية التروسيكل في مصر، وفقا للدراسة التي أجرتها إندرايف شحن، لعدة أسباب من أهمها استخدام التروسيكل بشكل شائع لتسليم البضائع محلياً والنقل داخل المدن والمناطق المزدحمة حيث قد تواجه السيارات الكبيرة صعوبة في التنقل.

وقال معاذ حرب ممثل الأعمال لـ "إندرايف شحن" في الشرق الأوسط، إن التروسيكل في مصر من أهم الخيارات للمستخدمين ويشهد إقبالا كبيرا، وأًصبح التروسيكل شائعاً بين الشركات الصغيرة والتجار في مجال البقالة خصيصا.

وأضاف حرب أن هناك العديد من الخيارات أمام العميل لخدمة "إندرايف شحن"، منها سيارات ميني فان، ودبابة، وتروسيكل، وسيارة جامبو كبيرة، وسيارات جامبو تلاجة، أو تريلا للشحنات الكبيرة، ويمكن للعملاء التفاوض على الأسعار وتاريخ تنفيذ المهام.