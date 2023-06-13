البورصة تصعد في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.92% إلى مستوى 17866 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.31%، وانخفض مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.63%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 111.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 17.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 129.1 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.2% إلى مستوى 17704 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، وسط مبيعات من المستثمرين الأجانب والعرب.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية أمس انتهائها من حل العطل الفني الذي تعرض له نظام التداول خلال آخر ساعتين من جلسة أمس، نتيجة عطل فني تسبب في توقف حركة التداول.

وأكدت البورصة في بيان لها أمس الاثنين، استئناف التداول اليوم الثلاثاء في المواعيد المعتادة، وهو ما حدث مع بداية جلسة اليوم.