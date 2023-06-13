أسعار الأرز والفول والزيت واللحوم والجبن تعود للانخفاض بالأسواق اليوم

أسعارالأرز والفول والزيت واللحوم والجبن تعود للانخفاض بالأسواق اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول والأرز والزيت والعدس المعبأ واللحوم والدواجن الطازجة والجبن، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.54 جنيه، بانخفاض 92 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 36.25 جنيه، بانخفاض 1.77 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.8 جنيه، بانخفاض 41 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.55 جنيه، بانخفاض 1.05 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 20.27 جنيه، بانخفاض 54 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.89 جنيه، بانخفاض 33 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.46 جنيه، بانخفاض 1.07 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 73.94 جنيه، بانخفاض 1.51 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة) : 4.26 جنيه، بانخفاض 6 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 308.58 جنيه، بانخفاض 1.98 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 87.54 جنيه، بانخفاض 2.56 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.53 جنيه، بانخفاض 2.39 جنيه.

كيلو الفول السائب: 34.44 جنيه، بانخفاض 2.37 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 90.09 جنيه، بانخفاض 4.6 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 176.39 جنيه، بانخفاض 5.68 جنيه

لتر اللبن السائب: 20.39 جنيه، بارتفاع 48 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.55 جنيه، بانخفاض 27 قرشا.