انخفاض البوري وارتفاع البلطي.. سعر السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السبيط والكاليماري والمكرونة السويسي والكابوريا والجمبري والبوري، اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار البلطي.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 74 و76 جنيها، بارتفاع جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و90 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 160 و260 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، بانخفاض 30 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 60 و160 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 75 و91 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات.