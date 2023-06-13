الضرائب: حصر شركات تدعي بيع فواتير إلكترونية تمهيدا لإحالتها للنيابة

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة مستمرة في بذل الجهود لتتبع الشركات التي تدعي قيامها ببيع فواتير إلكترونية أو التوسط فيها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير المالية، بحسب بيان من المصلحة اليوم الثلاثاء.

وأضاف الضباعني أنه تم بالفعل حصر عدد من هذه الشركات التي تعلن عن بيع فواتير إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ ما يلزم لإحالتها للنيابة.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب كافة الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير، حيث أن التعامل بها سيؤدي إلى تعرضهم للمشاركة في مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن، مشيرا إلى أن الفواتير محوكمة قانونيا، الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأشار الدكتور فايز الضباعني إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لها دور هام في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا بين الشركات، وهو ما يسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة.

وطالب رئيس المصلحة الممولين بسرعة الإبلاغ عن هذه الشركات التي تدعي بيع فواتير إلكترونية على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم (16189) من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.