وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية توسيع استثماراتها في مصر

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كتب- علاء حجاج:

بحث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع كارين جان الرئيس التنفيذي لشركة تيلي بيرفورمانس "Teleperformance" العالمية، سبل التوسع في عمليات الشركة بمصر.

كما شهد اللقاء استعراض الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة لتحفيز الاستثمار فى صناعة التعهيد، وذلك في إطار استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير قاعدة من الكوادر البشرية لتلبية متطلبات الشركات العالمية العاملة فى صناعة التعهيد.

شركة " تيلى بيرفورمانس" Teleperformance هي شركة عالمية، مقرها فرنسا، وتعمل في مجال تقديم خدمات الأعمال الرقمية، ولها مراكز في 58 دولة ولها 6 مراكز بمصر.

ويأتي ذلك على هامش زيارة عمرو طلعت لفرنسا للمشاركة نيابًة عن رئيس الجمهورية فى أعمال مؤتمر "فيفا تكنولوجي".

كذلك التقى طلعت مع بيير جيل شانتريو رئيس شركة نوكيا NOKIA للشبكات بفرنسا وعدد من مسؤولي الشركة؛ حيث شهد اللقاء استعراض أحدث تكنولوجيات الشركة في مجال البنية التحتية للاتصالات خاصة الجيل الخامس من الربط، والاستخدامات المختلفة لهذه التكنولوجيا في عدد من القطاعات، وفقا للبيان.

وشهد اللقاء بحث سبل التوسع فى حجم أعمال الشركة واستثماراتها بمصر في ضوء توافر الكوادر البشرية والبنية التحتية المتطورة.

كذلك عقد وزير الاتصالات اجتماعا مع نيكولاس بريونيل رئيس شركة "الكاتيل لوسنت" Alcatel Lucent Enterprise ؛ المتخصصة في مجال الاتصالات؛ حيث بحث اللقاء إمكانية توسع عمليات الشركة عالميا لتشمل مصر اعتمادا على حوافز الاستثمار في القطاع والتى تشمل الكفاءات الشابة المدربة.

من جانب آخر، بحث وزير الاتصالات مع ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، وعدد من مسئولى المنظمة، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأهم ملامح التعاون الجاري بين الوزارة والمنظمة بما في ذلك التعاون في إطار البرنامج القطري المصري.

وناقش اللقاء تعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري كجسر لتعزيز سياسات المنظمة في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ بالإضافة إلى مناقشة جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة في لجان المنظمة لوضع السياسات وإعداد المعايير المتعلقة بعدد من مجالات التكنولوجيا.

وخلال اللقاء أكد أهمية التعاون بين وزارة الاتصالات والمنظمة في مجال وضع السياسات الخاصة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي والاستفادة من خبرات الاقتصادات الكبرى في هذا المجال، مما يسهم في زيادة الثقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتالي تعظيم الاستثمارات في مصر.

ومن جانبه؛ أثنى الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على جهود مصر في إطار تنفيذ البرنامج القطري، والتقدم الذي حققته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مشروعات التعاون المشترك لاسيما المؤشرات الخاصة بالتحول الرقمي، ومشروع الذكاء الاصطناعي.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لبناء القدرات الرقمية لطلاب المدارس بما في ذلك مدارس We للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بهدف صقل مهارات الطلاب في التخصصات الهامة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأمن السيبراني.