مصر توقع اتفاق تمويل بقيمة 460 مليون دولار لتوريد 320 عربة قطار للمترو

كتب- مصطفى عيد:

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 460 مليون دولار لتنفيذ مشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، يأتي هذا التمويل من خلال نافذة التمويل الميسر المقدم من خلال صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية التابع لبنك التصدير والاستيراد الكوري.

وذكرت الوزيرة أن ذلك يأتي في ضوء التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وعقب اختيار كوريا الجنوبية لمصر لتصبح الشريك الاستراتيجي في مجال التعاون الإنمائي للخمس سنوات المقبلة.

وخلال فعاليات التوقيع رحبت الوزيرة بسفير كوريا الجنوبية الجديد بالقاهرة، مشيدة بالجهود المبذولة من الجانبين المصري والكوري خلال العام الماضي لتنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى توطين صناعة السكك الحديدية ووحدات الجر الكهربائي في مصر، من خلال التعاون المشترك بين شركة نيرك الوطنية، وشركة هيواندي روتم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكدت الوزيرة أن المشروع الجديد يأتي في ضوء جهود الدولة لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، لتلبية متطلبات التنمية وتعزيز القدرة على التصدير إلى أفريقيا من خلال إنشاء مركز تصنيع عالمي للصناعات الثقيلة والاستراتيجية.

وأوضحت أن ذلك يأتي من خلال المشاركة الفعالة للقطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الكورية في توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية والذي يساهم في خلق ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل في منطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

وأشارت الوزيرة إلى تقدير الحكومة للتعاون الجاري مع كوريا الجنوبية وتطلعها لمزيد من العمل المشترك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والانتقال بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التعاون الإنمائي للخمس سنوات المقبلة لتلبية متطلبات التنمية وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات البنية التحتية المستدامة.

ولفتت إلى أهمية صياغة إطار للتعاون واستراتيجية مشتركة للخمس سنوات المقبلة، تعكس الأولويات التنموية وقوة العلاقات المصرية الكورية، وتستفيد من الخبرات المتراكمة والشراكات الناجحة لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يحقق التكامل في جهود التعاون الإنمائي، وتعظيم العائد منها.



وقال السفير الكوري بالقاهرة إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدا حرص الحكومة الكورية على بذل الجهود لتعزيز التنمية التي تعود بالنفع على المواطنين في مصر.

وفيما يتعلق بالمشروع أوضح السفير الكوري أن المشروع يسهم في تعزيز جهود مصر لتطوير وسائل النقل وتوفير وسائل نقل متطورة للمواطنين، مؤكدًا الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية وعدد الشباب الكبير ما يمكنها من تحقيق نمو كبير من خلال الشراكات الشاملة.



وقال المهندس أحمد فكري، العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية، إن المشروع لا يمثل فقط مجرد توريد لمعدات ولكن أيضًا يهدف إلى توطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز المكون المحلي بشكل متدرج، وتعزيز جهود التوريد للأسواق في المنطقة العربية وأفريقيا، من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.



وإلى جانب التوقيع، عقدت وزيرة التعاون الدولي جلسة مباحثات مع سفير كوريا الجنوبية، ووفد وزارة الاقتصاد والمالية بكوريا الجنوبية والذي ضم يونج هيون كيم، مدير قسم تنمية المشروعات بالوزارة، وچونج هيون، نائب مدير قسم تنمية المشروعات بالوزارة.

وحضر اللقاء كذلك مسئولو بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي ومسئولو صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية، حيث تم التطرق إلى محفظة التعاون الإنمائي الجارية والمشروعات المستقبلية.

كانت الوزيرة عقدت في وقت سابق جلسة المشاورات السنوية رفيعة المستوى مع وزارة المالية والاقتصاد الكورية، وصندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية التابع لبنك التصدير والاستيراد الكوري، والسفارة الكورية لاستعراض تطورات محفظة التعاون الحالية والبالغ قيمتها حوالي 1.2 مليار دولار في عدة مجالات.

كما شهدت جلسة المشاورات بحث سبل توفير تمويل ميسر للمشروعات التنموية المستقبلية التي تخدم خطة مصر 2030، وذلك بمشاركة العديد من الجهات الحكومية (وزارة النقل، والإسكان، والتنمية المحلية، والبترول، والمالية، والري، والكهرباء، وهيئة قناة السويس، وبنك التنمية الزراعية).

كانت المشاط عقدت أيضا اجتماعًا ثنائيًا مع نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري، سو يونج هونج، خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ الشهر الماضي، حيث رحب مسئولو البنك بتدشين مكتب إقليمي للبنك في القاهرة تأكيدًا على العلاقات الثنائية القوية بين الجانبين وليكون قاعدة لتوسيع نطاق عمليات البنك في قارة أفريقيا.