الحجر الزراعي: نسعى للتوسع في تكويد المزارع بمصر الفترة المقبلة

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد المنسي، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تعمل على التوسع في عمليات تكويد المزارع في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال جلسة "وسائل النهوض بالحاصلات الزراعية الأولية لتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية والعالمية" بالمؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في التصنيع الغذائي" اليوم الاثنين.

وأوضح أنه تم حتى الآن تكويد المزارع الخاصة بـ 9 محاصيل "العنب والفراولة والرمان والجوافة والفلفل والبصل والمانجو، والموالح، فضلا عن الفول السوداني" خلال العام الجاري.



وأضاف المنسي أنه من المستهدف الوصول بعدد المحاصيل التي تشهد تكويد مزارعها إلى نحو 15 محصولا بنهاية العام المقبل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطة قصيرة الأجل لتكويد مزارع المحاصيل الأكثر تصديرا، وكذلك المحاصيل التي تواجه مخاطر ومشكلات عند التصدير.

وقال إن إنشاء نظام التتبع والتكويد سهل من إجراءات التصدير للمنتجات الزراعية مع إضافة قاعدة البيانات أمام المستوردين الأجانب.