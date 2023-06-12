صناعة الحبوب: مخزون القمح يكفي لمدة تتجاوز 6 أشهر لدى وزارة التموين

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يكفي لأكثر من 6 أشهر.

وقال السلاموني، في بيان من الغرفة اليوم الاثنين، أن استمرار توريد القمح المحلي من المزارعين لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية يأتي خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري، وزيادة سعر توريد القمح المحلي إلى 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جراما.

وأضاف أن هذا الأمر أدى إلى ارتفاع معدلات التوريد لأكثر من 3 ملايين و400 ألف طن قمح محلي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين.

كما تم توريد 200 ألف طن قمح محلي صب "ديورم" لمصانع المكرونة بتصريح من وزارة التموين ليصل إجمالي القمح المحلي الذى تم توريده لصالح وزارة التموين وأيضا لمصانع المكرونة لأكثر من 3 ملايين و600 ألف طن، وذلك منذ بداية الموسم في منتصف أبريل الماضي وحتى الآن، وفقا للسلاموني.

وأضاف السلامونى أن نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الوزير على المصيلحي ساهم في الحد من هدر الأقماح، وأيضا سيساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي، حيث تمت زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات الأكثر إنتاجية للأقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية في مناطق مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين وأيضا أماكن زراعة الأقماح.

ولفت إلى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تمت زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.

وذكر السلاموني أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، سبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي.

وأوضح أن الوزارة تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4.2 مليون طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا.