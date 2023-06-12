توقعات بارتفاع صادرات الحاصلات الزراعية إلى 3 مليارات دولار هذا الموسم

كتبت- شيرين صلاح:

توقع عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال الموسم الحالي (سبتمبر 2022 - أغسطس 2023) الذي سيتم الانتهاء منه خلال 4 شهور، ليبلغ نحو 3 مليارات دولار مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار خلال الموسم الماضي.

وقال الدمرداش، خلال المؤتمر السنوي الثاني الذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية اليوم الاثنين، إنه من المتوقع ارتفاع الكميات المصدرة خلال الموسم الحالي إلى نحو 5.2 مليون طن مقارنة بنحو 4.2 مليون طن خلال الموسم الماضي.

وأوضح الدمرداش أن إجمالي مساهمة القطاع الزراعي (حاصلات زراعية - صناعات غذائية ) بلغ نحو 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح من 800 إلى 900 مليار جنيه.

وأكد أن حجم صادرات القطاع الزراعي (الحاصلات الزراعية - الصناعات الغذائية) بلغ خلال العام الماضي نحو 7 مليارات دولار، وهو ما يمثل نحو 22% من إجمالي صادرات مصر غير النفطية.

وأشار الدمرداش إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لدعم النشاط الزراعي من خلال معالجة وتحلية المياه والصوب الزراعية، منوها بأن أهم تلك الإجراءات مشروع استصلاح 3.5 مليون فدان والتي تمثل 35% من الرقعة الزراعية، الأمر الذي سيعمل على تقليل الفجوة في استيراد الغذاء وكذلك زيادة الصادرات.

وطالب الدمرداش الدولة بكافة أجهزتها المختلفة بالعمل على زيادة الترويج للتصنيع الزراعي، منوها بأهمية إعطاء حوافز واضحة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في هذا القطاع.

وأكد أن المجلس التصديري يعمل حاليا بالتعاون مع وزارة النقل والجانب الإيطالي على مشروع توفير مركب نقل سريع لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف من مصر إلى دول أوروبا خلال 6 أيام والذي سيمثل نقلة كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية، موضحا أنه يمكن خلال العامين المقبلين طلب دعم من صندوق تنمية الصادرات لدعم المشروع.

وأوضح كنائب بمجلس النواب أن المجلس يسعى إلى تعديل بعض التشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي كتعديل الرقابة على المبيدات وذلك لتحقيق التنمية والتطوير.

وقال المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية وعضو صندوق تنمية الصادرات، إنه تم رفع مخصصات دعم المساندة التصديرية من 6 مليارات جنيه إلى 28 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، وهو أمر مطمئن ومبشر للمصدرين.

وذكر برزي أنه حتى الآن لم يتم التوافق على نسب المساندة في برنامج رد الأعباء الجديد للعام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء قريبا من المفاوضات مع كلٍ من وزارة المالية والتجارة والصناعة.

وأوضح أن استراتيجية المجلس خلال الفترة الماضية هي العمل على ميكنة كافة الخدمات المقدمة للأعضاء، وحل المشاكل التى تواجه المصدرين في المعارض سواء في السداد المبكر والمتأخر وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض.

وأضاف أن المجلس ركز على الجانب التدريبي والتثقيفي للشركات المصدرة، موضحا أن المجلس لديه الكثير من البرامج التدريبية بالتعاون بالتعاون مع جهات مانحة وذلك لمساعدتهم على اختراق الأسواق الخارجية.

وأكد برزي أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر به فرص واعدة بالرغم من التحديات التي يواجهها.

وطالب أشرف السيد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بضرورة وضع استراتيجية واضحة لتصنيع الزراعي لتحقيق الاستدامة، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول التي لديها فوائض مالية أصبحت تتجه للتصنيع الزراعي والقيمة المضافة.

وأشار إلى أن حجم صادرات مصر من التصنيع الزراعي بلغ مليار دولار، ولدينا فرصة للوصول إلى ما يتراوح من 3 إلى 4 مليارات دولار مع زيادة الاستثمارات الخاصة به.