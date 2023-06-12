التنمية الصناعية: لابد من التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه قبل إصدار قانون موحد للاستثمار لابد من التنسيق ووضع خطة بين الجهات والوزارات وبعضها البعض.

وأضاف عبد الكريم خلال جلسة "التشريعات.. قانون الغذاء الموحد وتشجيع الاستثمار" بمؤتمر غرفة الصناعات الغذائية اليوم الاثنين، أن هناك 18 جهة ووزارة لها الحق في إصدار قوانين للاسثتمار وكل جهة لها طريقة مختلفة، "لازم يكون فيه تنسيق علشان المستثمر يقدر يتعامل مع أي جهة من الجهات".

وذكر أن هناك 734 قرارا منذ بداية إنشاء هيئة التنمية الصناعية وكل قرار لا يتكامل مع القرارات السابقة، "فلا بد من تنسيق بين الجهات المختلفة".

وذكر عبد الكريم، أنه تم إنشاء "لجنة الأكواد" خلال الفترة الماضية، من أجل فحص كل المنتجات والسلع الجديدة سواء الغذائية أو الصناعية لمطابقتها مع المواصفات العالمية قبل طرحها بالأسواق.