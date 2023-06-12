حماية المنافسة يشكل لجنة لتلقي شكاوي المستثمرين بشأن الحياد التنافسي
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كتبت- شيرين صلاح:
تصوير- هاني رجب:
قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز شكل لجنة لتلقي شكاوي المستثمرين المتعلقة بمشكلات الحياد التنافسي، واللجنة اتخذت عدة قرارات لضبط وتنظيم ملف الحياد التنافسي، والدولة تدعم وفق آليات واضحة الحياد التنافسي من أجل خلق مناخ اقتصادي مناسب في البلاد.
وأوضح ممتاز، خلال المؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية، اليوم الاثنين، أن هذه اللجنة تستطيع أن تتخذ قرارات تصل لتغيير اللوائح التنافسية.
وأضاف أن سياسة الحياد التنافسي تساعد في جذب الاستثمار الأجنبي، وهو أحد أهم النصوص في وثيقة سياسة ملكية الدولة، "وهناك 4 محاور للحياد التنافسي نعمل عليها من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات في مصر".
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