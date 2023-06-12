البورصة تعلن حل العطل الفني واستئناف التداول غدا

القاهرة- مصراوي:

أعلنت إدارة البورصة المصرية انتهائها من حل العطل الفني الذي تعرض له نظام التداول خلال جلسة اليوم.

وكانت البورصة أعلنت في وقت سابق اليوم، عن عطل فني تسبب في توقف حركة التداول.

وقالت البورصة في بيان اليوم الاثنين، إنه سيتم استئناف التداول غدا في المواعيد المعتادة مع تأكيد إدارة البورصة على انه سوف يتم الاعتداد بكافة العمليات المنفذة خلال جلسة اليوم حتى توقف نظام التداول.