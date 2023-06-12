خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد والأرز والزيت واللحوم وهبوط الذهب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، كما زادت أسعار الأرز والزيت واللحوم والجبن والدواجن، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما واصلت أسعار الذهب الهبوط في السوق المحلي حتى منتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم الاثنين، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار البيض الأبيض والأحمر تواصل الارتفاع اليوم الاثنين بالمزرعة

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق

ارتفاع أسعار الأرز والزيت واللحوم والجبن بالأسواق اليوم الاثنين

75 جنيها لكيلو البلطي.. سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

2.5 جنيه للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

بعد تراجعه صباحا.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الهبوط بمنتصف التعاملات