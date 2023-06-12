بعد تراجعه صباحا.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الهبوط بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

واصل سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر هبوطه بمنتصف التعاملات، وانخفض الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان جرام سعر الذهب اليوم انخفض في بداية التعاملات بقيمة 15 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصبح إجمالي التراجع 25 جنيها حتى منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1543 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1984 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2315 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2646 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1965 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بارتفاع 4.06 دولار بنسبة 0.24% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب.