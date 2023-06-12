2.5 جنيه للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين عند مستوياتها أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 4 و6 جنيهات.

البصل بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الكوسة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الملوخية بين 4.5 و6.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 7 و10 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات.

البامية بين 20 و25 جنيها.

ورق العنب البناتي بين 12 و22 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 14 و20 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 14 و20 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها.

مشمش عمار بين 15 و25 جنيها.

البرقوق بين 15 و20 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.