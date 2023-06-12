الجزايرلي: تطوير أداء 100 شركة صناعات غذائية بالتعاون مع برنامج "ازدهار"

كتبت- شيرين صلاح:

قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه تم تطوير 100 شركة بالقطاع بالتعاون مع برنامج "ازدهار" الممول من الوكالة الألمانية للتنمية GIZ.

وأضاف الجزايرلي، خلال المؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية اليوم الاثنين تحت عنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في التصنيع الغذائي"، أنه يجري التركيز على احتياجات الشركات في الأمور الفنية وتنمية قدرات هذه الشركات.

وأشار إلى إنشاء وحدة تستهدف تطوير 300 شركة بنفس أنظمة برنامج "ازدهار".

وذكر الجزايرلي أن قطاع الأغذية واعد جدا ويمكنه جذب استثمارات والحل الجذري للوضع الاقتصادي الحالي الذي يعاني منه اقتصاد العالم هو خلق طمأنة للمستثمرين، وهنا جاء دور الدولة التي أخرجت وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توسيع المجال أمام القطاع الخاص، وتطبيق آليات السوق الحر ودعم المنافسة.

وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي في القطاع الغذائي لديه فرصة وستظهر فرص مستقبلية مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتا إلى أن الغرفة لن تتوانى في الدعم والمساندة في حل المشاكل الموجودة وتهيئة الفرص أمام القطاع الخاص وذلك لتوفير مزيد من فرص العمل في مصر.

وأوضح الجزايرلي أن هناك فرصا لرفع تنافسية قطاع الصناعات الغذائية خاصة بعد صدور قانون رقم 1 لسنة 2017 والخاص بسلامة الغذاء وهو كان عبارة عن إرادة سياسية حقيقية لدعم القطاع الغذائي خاصة أن القانون تطلب قرابة 13 سنة.

واستعرض محمود بسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، بيانات عن أداء القطاع الغذائي منها أن قطاع الصناعات الغذائية يساهم بـ 24% من الناتج المحلي الإجمالي باستثمارات تتجاوز 500 مليار جنيه و14% من الصادرات المصرية.

وأضاف بسيوني: "لدينا 19 ألف منشأة مدرجة حتى نهاية 2022، كما تم تدريب 1950 شخصا خلال 107 جلسات تدريبية".