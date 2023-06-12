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75 جنيها لكيلو البلطي.. سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

12:05 م الإثنين 12 يونيو 2023
75 جنيها لكيلو البلطي.. سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

أسعار السمك اليوم

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كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار السمك والمأكولات البحرية، اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 73 و75 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 150 و270 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و180 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و160 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 75 و95 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار السمك اليوم سعر السمك سوق العبور السمك البلطي

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