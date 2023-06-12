البريد يطلق مشروعا لتحويل سيارات التوزيع القديمة للعمل بالكهرباء

كتب- علاء حجاج:

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن البريد المصري ينفذ خطة استراتيجية واضحة، نحو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال عدة خطوات فورية، ومنها مشروع استخدام سيارات تعمل بالكهرباء في توصيل البعائث البريدية كبديل للسيارات التي تعمل بالمواد البترولية.

وأضاف فاروق، في بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق المشروع بشكل تجريبي؛ حيث تم تحويل سيارتي توزيع كانتا تعملان بالمواد البترولية إلى العمل بالكهرباء، إلى جانب سيارة جديدة تعمل بالكهرباء، لاستغلالها في خدمات التوزيع.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف تحويل وتحديث أسطول النقل بالكامل إلى سيارات تعمل بالكهرباء؛ بما يسهم في خفض الانبعاثات المُسبِّبة للتغير المناخي، وتقليل تكاليف التشغيل بأكثر من 70%، وبتكلفة استثمارية صغيرة.

وذكر فاروق أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن البريد المصري نفذ العديد من المشروعات التي تعمل بالطاقة الخضراء مثل مكاتب البريد والمباني الإدارية والأثرية التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية؛ بالإضافة إلى الخدمات التي تأتي ضمن استراتيجية الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.