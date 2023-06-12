ارتفاع أسعار الأرز والزيت واللحوم والجبن بالأسواق اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأرز والفول المعبأ والدقيق المعبأ والزيت والعدس المعبأ واللحوم والدواجن الطازجة والجبن الأبيض والرومي، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.46 جنيه، بارتفاع 1.85 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 38.02 جنيه، بارتفاع 2.68 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.21 جنيه، بارتفاع جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 63.21 جنيه، بارتفاع 1.32 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 20.81 جنيه، بارتفاع 71 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.22 جنيه، بارتفاع 51 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.53 جنيه، بارتفاع 1.87 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.45 جنيه، بارتفاع 2.65 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة) : 4.32 جنيه، بارتفاع 11 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 310.56 جنيه، بارتفاع 3.75 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.1 جنيه، بارتفاع 1.09 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.92 جنيه، بارتفاع 1.38 جنيه.

كيلو الفول السائب: 36.81 جنيه، بارتفاع 81 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 94.69 جنيه، بارتفاع 3.03 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 182.07 جنيه، بارتفاع 10.01 جنيه

لتر اللبن السائب: 19.91 جنيه، بانخفاض 24 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.82 جنيه، بارتفاع 31 قرشا.