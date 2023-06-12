ماذا قال وزير المالية وقيادات الضرائب عن رئيس المصلحة السابق بعد تقاعده؟

كتب- مصطفى عيد:

وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الشكر لمختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب السابق بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد، متمنياً له مزيد من التوفيق بعد رحلة عطاء كللت بالنجاح والجهد والإخلاص، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين.

وأعرب وزير المالية عن امتنانه للإنجازات التي تحققت خلال فترة تولي توفيق رئاسة مصلحة الضرائب في فترة بالغة الصعوبة مع زيادة مشروعات الميكنة، واستكمال منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومتابعة دقيقة للإيرادات الضريبية الهامة لتنفيذ خطط الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفقا للبيان.

ووجه وزير المالية مصلحة الضرائب بقياداتها الجدد بالبناء على ما تم واستكمال أعمال التطوير ومشروعات ميكنة المصلحة، وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في زيادة القاعدة الضريبية دون أعباء أضافية من خلال تقليل التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي والإسراع في خطط الدمج.

كما أعرب رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، عن تقديره للجهود التي بذلها مختار توفيق خلال فترة رئاسته للمصلحة والتي أسفرت عن إنجازات كانت بمثابة نقلة نوعية للمصلحة، حيث عمل بجد واجتهاد بالمصلحة وتدرج في مناصبها حتى وصل لأعلى مراتب الدرجة الوظيفية.

وأشار إلى أن توفيق أسهم في إطلاق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات استكمالا لمشروعات الميكنة والتطوير والتي ستستكمل مراحلها الفترة المقبلة والتي ستسهم في ضبط حساب ضريبة الأجور ومنح الموظف وثيقة رسمية إلكترونية يمكن تقديمها للجهات المعنية.

وأضاف عبد القادر أن مختار توفيق أشرف على إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني بداية من المرحلة الثانية حتى الرابعة بنجاح والتي تعد امتدادا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تهدف إلى تكوين أهم قاعدة بيانات للمعاملات التجارية في مصر.

وأكد مساهمة توفيق في احتواء عدد من المشكلات في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال فتح قنوات للتواصل مع مختلف النقابات المهنية، وتشكيل لجان دائمة بالتعاون معهم لحل كافة المشكلات ومساعدتهم في التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

كما عمل توفيق معلى د جسور التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني الضريبي مع تكثيف ورش العمل وندوات التوعية الاون لاين في مختلف الموضوعات الضريبية مجانا على مدار أيام الأسبوع، وفقا لعبد القادر.

ومن جانبه ثمن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الجهود التي بذلها مختار توفيق في استكمال تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة، معربا عن تقديره لكل ما قدمه لوطنه ولعمله من جهد وعطاء وتفانٍ وإخلاص.

وقال إن مختار توفيق ترك بصمة واضحة لدى جميع العاملين والمتعاملين مع المصلحة، فبجانب كونه رجل مهام ومسؤولا وأنجز مهام مسؤوليته على الوجه الأكمل، اتسم بالتواضع الجم والإنسانية في التعامل مع كل من تعامل معه.

وتوجه الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس المصلحة، بالشكر لمختار توفيق على ما تحمله من مسؤولية خلال فترة رئاسته للمصلحة، وتعاونه مع كافة أطياف المجتمع المدني والضريبي مما ساعد في التواصل المستمر والفعال معهم، بالإضافة إلى استماعه لكافة الآراء والمقترحات المختلفة واستجابته للآراء والمقترحات الايجابية والتي تم ترجمتها في تعليمات تنفيذية وكتب دورية كانت واضحة ومتميزة وساهمت في التطبيق السليم لأحكام القانون.

وأكدت رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب، دور مختار توفيق في تذليل كافة الصعوبات والعقبات وتخطي التحديات التي طالما واجهت تطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب وخاصة منظومة الفاتورة الالكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني.

وأشارت إلى أنه كان لمتابعته الدقيقة لكل خطوة من خطوات هذه المشروعات دور هام في نجاحها واستمرار تطورها، مع حرصه على تقديم كل الدعم الفني والمساعدة والتوعية للممولين وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية لهم، معربة عن شكرها له واعتزازها بشخصه، وفقا للبيان.