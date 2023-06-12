غرفتا القاهرة والكونغو توقعان بروتوكول تعاون لزيادة التبادل التجاري

كتبت- شيرين صلاح:

وقعت غرفة القاهرة التجارية بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالكونغو، لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك، بحسب بيان من شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية.

جاء ذلك خلال أول زيارة لوفد غرفة الكونغو لغرفة القاهرة، وفقا للبيان.

واستقبل وفدَ الكونغو أعضاءُ مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وأعضاءُ مجلس إدارة شعبة الملابس وعدد من ممثلي الشعب التجارية المختلفة بغرفة القاهرة.

وبحث الطرفان سبل التعاون في الفترة القادمة وكيفية زيادة التعاون لإيجاد سبل حقيقية لرفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري الثنائي من خلال تبادل المعلومات والوفود لبحث الفرص المتاحة في البلدين، والتي تهدف إلى تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين مصر والكونغو، بحسب بيان الغرفة.

وقالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن شعبة الملابس سيكون فرصة كبيرة للتصدير للكونغو خلال الفترة القادمة، وخاصة بعد توقيع بروتوكول التعاون بين البلدين.

وذكر بيان الغرفة أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكونغو سجل 30 مليون دولار تقريبًا خلال عام 2021.

وأوضح البيان أن غرفة التجارة والصناعة بالكونغو ستنظم معرضا خاصا بالمنتجات المصرية في العاصمة كينشاسا للتعريف بالمنتجات المصرية وعرضها أمام المواطنين في الكونغو خلال الفترة القادمة، وهو ما يفتح فرصا للمنتجات المصرية في التوسع بالسوق في الكونغو وزيادة التعاملات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.