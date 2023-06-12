ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38795 جنيها، بزيادة 456 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39831 جنيها، بزيادة 321 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1994 جنيها، بزيادة 40 جنيها.