أزمة السجائر تتفاقم.. شعبة الدخان تكشف السبب وتوضح طريقة التعامل معها



كتبت- دينا خالد:

تفاقمت أزمة نقص بعض أنواع السجائر وارتفاع أسعارها في الأسواق خلال الأيام الأخيرة، ووصل بعض أسعار السجائر الشعبية لدى تجار إلى مستويات قرب 40 جنيها للعبوة.

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن الزيادات التي تشهدها أسعار عدد من أنواع السجائر في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة واختفاء بعضها ونقص البعض الآخر في مناطق مختلفة، ناتج عن سببين الأول جشع بعض التجار والآخر عدم دراية المستهلك بحقوقه.

وأضاف إمبابي، لمصراوي، أن الشركات لم تعلن عن أي زيادة جديدة في الأسعار، وأن أي زيادة في أسعار السجائر وراءها جشع التجار.

وأكد أن السعر الرسمي لعبوة السجائر "كليوباترا" العادية هو 22 جنيها، و24 جنيها لكليوباترا السوبر.

وطالب إمبابي المواطنين في حالة التعرض لتاجر يرفع السعر عن السعر الرسمي، بالتحري عن صحة السعر عن طريق مسح رمز "الباركود" بالهاتف، والذي سيظهر له السعر الرسمي ورقم التشغيل، ثم يحرر محضرا للتاجر.

وقررت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" رفع أسعار عدد من أصناف السجائر، نهاية مارس الماضي، وتتراوح الزيادة الجديدة في الأسعار ما بين جنيه و3 جنيهات في العلبة الواحدة.