خريطة الأسعار اليوم: تراجع الحديد وارتفاع الأرز وتقلبات في الذهب

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، كما انخفضت أسعار الجبن الأبيض واللبن، وفي المقابل ارتفعت أسعار الأرز، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعادت أسعار الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات لتعوض خسائر الصباح.

وخلال تعاملات اليوم الأحد، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع الأبيض والأحمر.. أسعار البيض اليوم الأحد في المزرعة

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق

ارتفاع البوري والمكرونة.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

ارتفاع أسعار الأرز السائب وانخفاض الجبن الأبيض واللبن بالأسواق اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات