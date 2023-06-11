ارتفاع أسعار الأرز السائب وانخفاض الجبن الأبيض واللبن بالأسواق اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الدواجن والأرز السائب والجبن الرومي، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي المقابل انخفضت أسعار الجبن الأبيض واللبن السائب.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 25.61 جنيه، بارتفاع 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 35.34 جنيه، بارتفاع 59 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.21 جنيه، بانخفاض 29 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 61.86 جنيه، بانخفاض 17 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 20.1 جنيه، بارتفاع 31 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.71 جنيه، بانخفاض 29 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 45.66 جنيه، بارتفاع جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 72.8 جنيه، بارتفاع 53 قرشا.

البيض البلدي(بيضة واحدة) : 4.21 جنيه، بانخفاض قرش.

كيلو اللحوم الطازجة: 306.81 جنيه، بارتفاع 17 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.01 جنيه، بارتفاع 2.46 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.54 جنيه، بارتفاع 1.76 جنيه.

كيلو الفول السائب: 36 جنيه، بارتفاع 29 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 91.66 جنيه، بانخفاض 3.8 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 172.06 جنيه، بارتفاع 8.36 جنيه

لتر اللبن السائب: 20.15 جنيه، بانخفاض 1.17 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 27.51 جنيه، بانخفاض 5 قروش.