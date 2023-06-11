مطور عقاري: الصناديق العقارية تحتاج إلى تشريعات ومحفزات للعمل في السوق المصري

غدا.. انطلاق دورة جديدة من معرض "صنع في دمياط" للأثاث بمدينة نصر

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- اسلام فاروق:

قال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إن الصناديق الاستثمارية العقارية قد تكون الحل الجذري للسوق العقارى، وذال إذا تم تطبيق آليات عمل الصناديق العالمية فى كل دول العالم.

وأكد سلام، خلال المائدة المستديرة انفيست جيت، اليوم عن الصناديق العقارية، أن عمل الصناديق العقارية في مصر بحاجة إلى تشريعات خاصة من أجل جذبها للسوق المصرى.

وأوضح أن هناك بعض التجارب جيدة مثل فكرة الصناديق الاستثمارية من خلال الاستحواذ على بعض الأصول المدرة للعائد.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية لعدم دخول الصناديق لمصر هي المحفزات والتشريعات التي تتطلب مزيدا من التيسيرات.

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