ارتفاع البوري والمكرونة.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك المكرونة والبوري والكابوريا، اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل تراجع سعر السبيط والكاليماري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 73 و75 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 150 و270 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات

وزاد سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و180 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و160 جنيها.

وارتفع سعر كيلو البوري ليتراوح بين 75 و95 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.