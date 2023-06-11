من هو فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية الجديد؟

كتب- مصطفى عيد:

كلف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتور فايز الضباعني بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية لحين شغل الوظيفة، وذلك خلفا لمختار توفيق رئيس المصلحة السابق الذي بلغ سن المعاش.

وأصدر وزير المالية، قرارا رقم 278 لسنة 2023 بتاريخ 10 يونيو بتكليف الدكتور فايز الضباعني بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب بالمستوى الوظيفي الممتاز بوزارة المالية لحين شغل الوظيفة، وذلك بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد.

من هو فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب الجديد؟

الاسم الكامل لرئيس مصلحة الضرائب الجديد بحسب ما نص عليه القرار الوزاري هو فايز فتح الله عبد الحفيظ حسن.

وتدرج فايز الضباعني في العديد من الوظائف والمناصب القيادية بمصلحة الضرائب، حيث كان مأمور فحص بمأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان من عام 1991، ثم مفتش بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي من عام 1996، ثم مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب من عام 2000، بحسب ما ذكره بيان المصلحة.

كما شغل الضباعني منصب مدير عام الإدارة العامة للدراسات الفنية بقطاع مكتب رئيس المصلحة اعتبارا من عام 2010، وتولى وظيفة مدير عام المكتب الفني لقطاع مكافحة التهرب الضريبي من عام 2013.

وعمل الضباعني مشرفاً على قطاع مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب من عام 2014، ثم رئيس الإدارة المركزية للتوثيق الإلكتروني وتشغيل النماذج الضريبية من 2019.

كما تولى منصب رئيس مركز متوسطي الممولين خلال الفترة من 22 نوفمبر 2020 حتى 17 مايو 2022، ثم كان آخر مناصبه قبل القرار الوزاري الجديد رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية والمشرف على مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار.