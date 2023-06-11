التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي لمسابقة أئمة الأوقاف

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أنه سيتيح اليوم الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف لعام 2023.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم الأحد، من المقرر أن يتيح الجهاز الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض المسابقة في تمام الساعة 12 ظهر اليوم الأحد، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن مسابقة شغل ألف وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف خلال شهر يناير الماضي.

وتعد المسابقة الحالية هي المرحلة الثانية بعد الأولى التي أجراها العام الماضي، وذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف 3 آلاف إمام و3 آلاف عامل بالوزارة، على أن تجرى على 3 أعوام مالية.