تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38339 جنيها، بتراجع 999 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39510 جنيهات، بتراجع 629 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1954 جنيها، بتراجع 35 جنيها.