غدا.. السعيد تشارك في اجتماع وزراء التنمية بمجموعة العشرين بالهند
كتبت- شيماء حفظي:
تغادر هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية غدًا متجهة إلى دولة الهند للمشاركة باجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين، والمنعقد بدولة الهند بصفتها رئيس الدورة الحالية للمجموعة في الفترة بين 11 إلى 13 يونيو الجاري.
ويهدف الاجتماع إلى تزويد الوفود والمشاركين بالمعلومات الخاصة بالتنظيمات الإدارية واللوجستية، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم.
وأشار البيان إلى أنه من المقرر تشهد اجتماعات الفترة الحالية عقد جلسة بعنوان "الإجراءات الجماعية التعددية لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة"، وأخرى بعنوان "التنمية الخضراء - نهج حياة".
يذكر أن مجموعة العشرين هي المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتؤدي دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وفقا للبيان.
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