التصديري للطباعة: 12 شركة استفادت من الدورة الثانية لبرنامج "ازدهار"

كتبت- شيرين صلاح:

قالت سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن 12 شركة من الإسكندرية بقطاع الطباعة والتغليف استفادت من الدورة الثانية من برنامج "ازدهار" الممول من الوكالة الألمانية للتنمية Giz والذي ينتهي هذا الشهر، بحسب بيان من المجلس التصديري اليوم السبت.

وأضافت سارة إبراهيم أن برنامج "ازدهار" متخصص في تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة الشركات على تحقيق نسب نمو كبيرة من خلال مساعدتهم في بناء وتنفيذ خطة استراتيجية عن طريق مجموعة متخصصة من الاستشاريين المتخصصين في القطاع.

وأشارت إلى أن شركات قطاع الطباعة والتغليف استفادت من التدريب والاستشارات المختلفة في البرنامج، كما تلقت خبرات في مجالات إدارة الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين عمليات التشغيل، واستهداف أسواق جديدة بغرض التصدير.

وذكرت سارة إبراهيم أن التدريب شمل برامج تدريبية للموارد البشرية تهدف إلى تطوير الشركات التي تسعى إلى تحقيق النمو في السوق المحلي والتصدير.

وأوضحت أن شركتين دخلتا إلى سوق التصدير بعد استفادتهما من برنامج ازدهار، كما شاركتا في البعثة التجارية للمغرب الشهر الماضي في أول تجربة لهما لفتح الأسواق الخارجية، مؤكدة أن هذه المساعي تساهم بصورة مباشرة في إدخال شركات مصدرة جديدة وتنمية صادرات الشركات القائمة.