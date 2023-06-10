مصر والأردن توقعان اتفاقيتين لتعزيز التعاون بمجال الغاز الطبيعي

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كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، في العاصمة الأردنية عمان توقيع اتفاقيتي تعاون وشراكة في قطاع الغاز الطبيعي في إطار تنويع أوجه التكامل القائم بين البلدين في هذا القطاع الحيوي، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم السبت.

وتشمل الاتفاقية الأولى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية التعاون بين الطرفين في تخفيض التكاليف التشغيلية لتسهيلات تخزين وتغييز الغاز المسال من خلال الاستفادة المشتركة بوحدة التغييز العائمة للغاز الطبيعي المسال (FSRU) في ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح بمدينة العقبة الأردنية.

وسيكون ذلك من أجل تأمين إمداد الغاز لكلا البلدين الأردن ومصر في حالات الطوارئ وفق الأطر التي تحافظ على أمن الطاقة لكلا البلدين، وفقا للبيان.

وقع الاتفاقية الدكتور مجدي جلال الرئيس والعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس أمجد الرواشدة المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية.

كما تشمل الاتفاقية الثانية بين شركة إيجاس المصرية وفجر الأردنية المصرية العمل على إمداد الغاز الطبيعي من مصر عبر البنية التحتية الممتدة إلى الأردن متمثلة في خط الغاز العربي الرابط بين البلدين، وذلك لتوفير احتياجات القطاع الصناعي بالمملكة الأردنية، علاوة على المساهمة في تنفيذ خطط تغذية المدن الصناعية بالأردن بالغاز الطبيعي.

وقع الاتفاقية الرئيس والعضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، والمهندس فؤاد رشاد رئيس شركة فجر الأردنية المصرية.



وقال وزير البترول المصري إن توقيع الاتفاقيتين يأتي تجسيدا لقوة التعاون والتكامل القائم بين البلدين في قطاع الغاز الطبيعي وما يشهده من تطور مستمر يعود بالنفع على كلا البلدين خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني وفرا دعما قويا لهذا التكامل الذي يحقق الاستغلال الأمثل لمقومات البلدين والمنافع المشتركة من البنية التحتية وشبكة الغاز الطبيعي الممتدة بين البلدين ومصادر الطاقة.



وأضاف طارق الملا أن اتفاقية التعاون في استغلال وحدة التغييز بالعقبة نتاج عمل مشترك بين الجانبين للاستفادة المثلى من الأصول والبنية التحتية المتاحة في قطاع الغاز الطبيعي بما ينعكس إيجابا على الجانبين ويحقق المنافع المشتركة.

وأوضح أن اتفاقية التعاون لتزويد القطاع الصناعي بالأردن تمثل تطويرا للتعاون القائم بين البلدين في هذا المجال من خلال مشروع خط الغاز العربي، فضلا عن المساهمة في تنفيذ استراتيجيات تغذية المدن الصناعية بالأردن بالغاز الطبيعي.

وذكر الملا أن أوجه الشراكة تتضمن تعظيم نقل خبرات الشركات المصرية في قطاع الغاز الطبيعي واستخداماته المختلفة إلى الأشقاء في الأردن، والمساهمة في تنفيذ مشروعاته، في ظل ما يتمتع به قطاع البترول والغاز المصري من خبرة طويلة في هذا المجال.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إن توقيع هذه الاتفاقيات اليوم يأتي استكمالا لجهود كبيرة لإنجاز توصيل الغاز للصناعات وفقاً لتوجه وزارته لتوصيل الغاز الطبيعي كوقود حضاري واقتصادي للمدن والتجمعات الصناعية خلال تنفيذ "رؤية التحديث الاقتصادي" كإحدى أولويات قطاع الطاقة، والاستفادة من تنوع مصادر الغاز لشبكة الغاز الطبيعي الرئيسية المتواجدة من جنوب المملكة بمدينة العقبة وحتى الحدود الأردنية السورية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار بالأردن.

وأكد أهمية الغاز الطبيعي في تخفيض تكلفة الإنتاج وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني الأردني.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية في عمان تناولت أوجه التعاون والتكامل القائم في قطاع الغاز الطبيعي، والجهود المستمرة لتعظيم العائد والمردود لكلا البلدين من خلال هذا التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة المثلى من الإمكانيات المشتركة.

وبدأ اليوم ضخ الغاز الطبيعي المصري لمصنع شركة جينشنغ الدولية للسيراميك بمنطقة القطرانة بالأردن، حيث أكد "Wu Jiangbo" المدير العام للشركة أهمية هذه الخطوة باعتبارها أساسية لتشغيل المصنع ومساهمة الغاز الطبيعي بشكل مباشر في تخفيض الكلف التشغيلية للمصنع مقارنة بأنواع الوقود الأخرى ويحافظ على البيئة.

وتقدم بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وشركة فجر الأردنية المصرية لتذليل العقبات والسرعة في اتخاذ الإجراءات والخطوات الجدية للانتهاء من تنفيذ المشروع وتزويد المصنع بالغاز الطبيعي في وقت قياسي.