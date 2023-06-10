الأسماك والحبوب والزيوت تقود معدل التضخم الشهري للصعود إلى 2.7% في مايو

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في شهر مايو الماضي إلى 2.7% مقابل 1.8% خلال شهر أبريل، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت.

ووصل معدل التضخم الشهري في المدن في مايو الماضي إلى 2.7% مقابل 1.7% في أبريل الماضي.

كان معدل التضخم الشهري تباطأ في أبريل مقارنة بما كان عليه في مارس عندما سجل في ثالث شهور العام 3.2% لإجمالي الجمهورية، و2.7% للمدن.

وشهدت أسعار السلع المستوردة ارتفاعا تدريجيا بالأسواق خلال الأشهر الماضية وحتى الآن، مع زيادة الدولار بالبنوك وأزمة الاستيراد التي عانى منها معظم القطاعات بمصر خلال الأشهر الماضية، لكن وتيرة الزيادة هدأت نوعا ما في أبريل تأثرا باستقرار سعر الصرف خلال الأسابيع الماضية.

وأرجع الجهاز تسجيل معدل التضخم الشهري 2.7% في مايو إلى زيادة أسعار مجموعة من السلع كالتالي:

- الحبوب والخبز: بنسبة 4.6%.

- اللحوم والدواجن: بنسبة 2.1%.

- الأسماك والمأكولات البحرية: بنسبة 9.8%.

- الألبان والجبن والبيض: بنسبة 1.7%.

- الزيوت والدهون: بنسبة 5.9%.

- الفاكهة: بنسبة 4.6%.

- السكر والأغذية السكرية: بنسبة 12.1%.

- البن والشاي والكاكاو: بنسبة 3.7%.

- الدخان: بنسبة 5%.