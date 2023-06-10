معدل التضخم السنوي يعود للارتفاع في مايو ويسجل 33.7% لإجمالي الجمهورية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر مايو الماضي إلى 33.7% مقابل 31.5% مقابل في أبريل الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت.

كما سجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال مايو الماضي 32.7% مقابل 30.6% في أبريل الماضي.

كان معدل التضخم تباطأ في إجمالي الجمهورية والمدن خلال أبريل الماضي مقابل 33.9% و32.7% على التوالي في مارس.

وأرجع الجهاز وصول معدل التضخم السنوي لهذا المستوى في مايو إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 65.2% خلال عام، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 87.9%، وزيادة أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 82.1%، وصعود أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 67.7%.

وارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون على مدار سنة في مايو بنسبة 32.6%، وارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 15.6%، وزادت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 26.7%، وارتفعت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 34.8%، وفقا للبيان.

وزادت أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 32.1% خلال عام، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 28%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 44.8%.

كان البنك المركزي حدد مستهدفات جديدة لمعدل التضخم بعد تجاوز المستهدفات المعلنة في نهاية العام الماضي والتي كانت محددة عند 7% (±2%؜) خلال الربع الأخير من 2022.

وأعلن البنك المركزي المستهدفات الجديدة للتضخم في نهاية العام الماضي عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.