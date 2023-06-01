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خريطة الأسعار: ارتفاع اللحوم والحديد وتراجع الدواجن والذهب

05:11 م الخميس 01 يونيو 2023
خريطة الأسعار: ارتفاع اللحوم والحديد وتراجع الدواجن والذهب

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار اللحوم والحديد والأسمنت اليوم الخميس، بينما انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

واستقر سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات اليوم بعدما شهد تراجعا في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

بعد انخفاضه.. سعر الذهب اليوم في منتصف التعاملات

أسعار اللحوم الحمراء ترتفع 15 جنيهًا في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

تراجع متوسط أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

زيادة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بالأسواق

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

انخفاض البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور

ارتفاع في أسعار البيض اليوم الخميس بالمزرعة

سوق مصراوى

خريطة الأسعار ارتفاع الحديد ارتفاع اللحوم تراجع الدواجن تراجع الذهب أسعار الخضروات والفاكهة أسعار البيض

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