اورنچ تزود محطات وقود "التعاون" بتكنولوجيا الدفع عبر المحافظ الإلكترونية

كتب- علاء حجاج:

وقعت "اورنچ مصر" اتفاقية مع شركة "CPC" لتزويد محطات الوقود بتكنولوجيا قبول المدفوعات عبر المحافظ الإلكترونية لأول مرة في مصر، لتتاح بذلك خدمة سداد المنتجات البترولية بالمحفظة الرقمية.

وأضافت اورنچ، في بيان لها اليوم، أنها ستوفر ميزة حصرية لعملاء محفظة "اورنچ كاش" تتضمن حصولهم على كاش باك يصل إلى 100 جنيه عند استخدام المحفظة في السداد، حسب بيان الشركة اليوم الخميس.

وأتاحت اورنچ، التكنولوجيا اللازمة لشركة "CPC" لقبول المدفوعات الإلكترونية من جميع المحافظ المصرية لتبدأ تقديم خدمة السداد بالمحفظة الرقمية في 6 محطات وقود كمرحلة أولى، في مناطق صلاح سالم والدقي والتجمع الخامس بالقاهرة والجيزة، وغزالة بالساحل الشمالي، والشاطبي وسيدي بشر بالإسكندرية، على أن يتم التوسع تباعاً لتشمل الخدمة جميع المحطات التابعة لشركة "CPC".

وقال ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، إن استخدام المحافظ الإلكترونية في محطات البنزين يعكس رؤيتنا المستقبلية وتطلعنا إلى الابتكار وتقديم حلول تكنولوجية رقمية تلبي احتياجات العملاء وتسهم في إثراء تجربتهم اليومية بطريقة أسهل وأسرع وأكثر كفاءة.

وقال ناصر شومان، رئيس التعاون للبترول، إن هذا التوقيع يأتي في إطار التزام الشركة بتطبيق إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في أنشطة التحول الرقمي والدعم التكنولوجي لمسايرة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف شومان، أن الشركة تهدف من خلاله إلى استحداث خدمات رقمية جديدة بعدد من محطاتها في مناطق حيوية كمرحلة تجريبية بما ينعكس ايجاباً في النهاية على تعدد و جودة الخدمات المقدمة لعملاءها من خلال المحطات و تيسير استخدام الخدمات الرقمية.