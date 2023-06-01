بعد انخفاضه.. سعر الذهب اليوم في منتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات، عند أسعاره في تعاملات الصباح، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1553 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 1997 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2330 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2663 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1960 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، اليوم الخميس، بتراجع بنسبة 0.12% دولار، عن مستواه في نهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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