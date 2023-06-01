تفاصيل تنفيذ طرح لشركة إماراتية في البورصة بـ 769 مليون دولار

كتب - علاء حجاج:

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، اليوم الخميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في مجال الشحن واللوجستيات البحرية المتكاملة، وذلك بقيمة 769 مليون دولار في سوق أبو ظبي المالي (ADX).

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة.

تفاصيل الطرح:

- شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة أدنوك بطرح 19% من إجمالي رأسمالها، بما يعادل 1,405,714,765 سهم، وبقيمة إسمية بلغت 2.01 درهم إماراتي للسهم.

- بلغت القيمة السوقية للصفقة 4.05 مليار دولار

-نجحت عملية الطرح في استقطاب أكبر عدد من المستثمرين هذا العام بنحو 125 مليار دولار، ليتمّ تغطية الاكتتاب بحوالي 163 مرة، وهو ما يمثل أعلى مستوى على الإطلاق لتغطية الاكتتابات في الإمارات.

-بدأ التداول اليوم على أسهم الشركة تحت رمز ADNOCLS.

وقال محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بتعزيز أطر الشراكة الممتدة مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" الرائدة في مجال حلول الطاقة عبر إتمام الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات والذي يعد ثاني طرح لشركة تابعة لشركة أدنوك وثاني أكبر صفقة إدراج في الشرق الأوسط منذ بداية العام.

وأكد فهمي على زيادة إقبال المستثمرين على الطروحات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما انعكس في ارتفاع قيمة الطروحات الأولية إلى 3.5 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2023، استحوذت أسواق الإمارات منفردة على 91% من هذه العائدات.

وأشار فهمي إلى أن هذه الصفقة تأتي عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام 3 من أبرز الصفقات بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، حيث نجحت في إتمام صفقة طرح أسهم شركة «أدنوك للغاز» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فضلًا عن نجاحها في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية، بالإضافة إلى طرح أسهم شركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي، وهو ما يعد شهادة على الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة لتعظيم الاستفادة من الطلب المتزايد في المنطقة واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة وتعظيم القيمة للمستثمرين على الساحتين المحلية والدولية.

يُذكر أن أدنوك للإمداد والخدمات هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية في مجال الطاقة والذراع اللوجستي الحيوي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، حيث تقوم بتقديم باقة شاملة من الخدمات الحيوية بمختلف قطاعات أدنوك. وتعد الشركة من كبرى مزودي خدمات اللوجستية المتكاملة في قطاع الطاقة، حيث تقدم خدماتها من خلال ثلاث وحدات رئيسية، وهي الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات البحرية للشركات التابعة لأدنوك وأكثر من 100 عميل حول العالم في أكثر من 50 دولة.

وتدير وحدة أعمال الشحن التابعة للشركة واحدة من أكبر أساطيل الشحن المتنوعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تضم أكثر من 500 سفينة حديثة ومتطورة. وتستند الاستراتيجية المستقبلية لشركة أدنوك للإمداد والخدمات إلى استراتيجية النمو العالمية التي تتبناها مجموعة أدنوك، كما تخطط لتسريع أهدافها لتنمية طاقتها الإنتاجية والمعالجة، والتوسعات الدولية، والحلول منخفضة الكربون.

ويمثل هذا الطرح رابع صفقات الطرح الأولي التي قامت المجموعة المالية هيرميس بإتمامها خلال العام الحالي، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت المجموعة في إتمامها في الأسواق الخليجية. وخلال عام 2022، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للمجموعة في تقديم خدماته الاستشارية للإدراج المزدوج لشركة «أمريكانا» للمطاعم وهو الأول من نوعه بين سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) والسوق المالية السعودية (تداول) في صفقة بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار.